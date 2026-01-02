  1. В Україні

Безконтейнерний збір і маркування пакетів – Уряд підтримав зміни до правил з управління побутовими відходами

20:12, 2 січня 2026
Документ передбачає оновлення механізмів розрахунку, нові вимоги до збору відходів і можливість перерахунку плати для споживачів.
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови про внесення змін до постанови від 8 серпня 2023 року № 835, яка регулює надання послуги з управління побутовими відходами. Документ підготувало Міністерство розвитку громад та територій України з урахуванням практики застосування норм у громадах та європейських стандартів.

Зміни спрямовані на вдосконалення механізмів надання послуги, захист прав споживачів і уніфікацію підходів до визначення обсягів та вартості управління відходами.

Проєктом постанови передбачено оновлення правил надання послуги з урахуванням різних систем збирання відходів, зокрема безконтейнерної системи та збору за заявкою споживача. Встановлюються вимоги до маркування пакетів, а також визначається перелік інформації, яку органи місцевого самоврядування та виконавці послуг мають надавати у разі застосування таких систем.

Окремо врегульовується порядок управління відходами зелених насаджень — гіллям, листям і скошеною травою, а також збирання небезпечних відходів у складі побутових. Уточнюється механізм визначення норм споживання та обсягів надання послуги, що має уніфікувати практику на місцях.

Документ також закріплює право споживача не сплачувати за послугу у разі тимчасової відсутності понад 30 календарних днів. Для цього необхідно подати відповідну заяву виконавцю послуг, який зобов’язаний здійснити перерахунок.

Уряд очікує, що реалізація змін підвищить якість і прозорість надання послуги з управління побутовими відходами та забезпечить баланс інтересів споживачів і виконавців. Оновлення нормативної бази також розглядається як крок до наближення національної системи управління відходами до стандартів Європейського Союзу.

