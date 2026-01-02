Безконтейнерный сбор и маркировка пакетов – Правительство поддержало изменения в правилах по управлению бытовыми отходами

Документ предусматривает обновление механизмов расчета, новые требования к сбору отходов и возможность перерасчета платы для потребителей.

Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления о внесении изменений в постановление от 8 августа 2023 года № 835, которое регулирует предоставление услуг по управлению бытовыми отходами. Документ подготовило Министерство развития общин и территорий Украины с учетом практики применения норм в общинах и европейских стандартов.

Изменения направлены на совершенствование механизмов предоставления услуги, защиту прав потребителей и унификацию подходов к определению объемов и стоимости управления отходами.

Проектом постановления предусмотрено обновление правил предоставления услуги с учетом различных систем сбора отходов, в частности бесконтейнерной системы и сбора по заявке потребителя. Устанавливаются требования к маркировке пакетов, а также определяется перечень информации, которую органы местного самоуправления и исполнители услуг должны предоставлять в случае применения таких систем.

Отдельно регулируется порядок управления отходами зеленых насаждений — ветками, листьями и скошенной травой, а также сбора опасных отходов в составе бытовых. Уточняется механизм определения норм потребления и объемов предоставления услуги, что должно унифицировать практику на местах.

Документ также закрепляет право потребителя не платить за услугу в случае временного отсутствия более 30 календарных дней. Для этого необходимо подать соответствующее заявление исполнителю услуг, который обязан произвести перерасчет.

Правительство ожидает, что реализация изменений повысит качество и прозрачность предоставления услуг по управлению бытовыми отходами и обеспечит баланс интересов потребителей и исполнителей. Обновление нормативной базы также рассматривается как шаг к приближению национальной системы управления отходами к стандартам Европейского Союза.

