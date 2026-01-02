  1. В Україні

Як перевестися до іншої військової частини: підстави, порядок і можливі відмови

20:30, 2 січня 2026
В Україні військові можуть переходити між частинами за станом здоров’я, ініціативою або потребами служби.
Як перевестися до іншої військової частини: підстави, порядок і можливі відмови
Рівненський обласний ТЦК та СП повідомляє про підстави, порядок та можливі відмови у переведенні військовослужбовця до іншої частини.

Хто може перевестись та на яких підставах

З ініціативи військовослужбовця — за спрощеною процедурою через електронний сервіс, наприклад «Армія+», якщо є бажання перейти з тилової частини в бойову або між бойовими частинами.

За станом здоров’я — на підставі висновку ВЛК, наприклад, якщо військового визнають придатним лише до тилової служби.

Потреби служби, ротації — можливе переміщення без згоди військовослужбовця за наказом командування у зв’язку зі службовою необхідністю.

Особисті обставини, наприклад необхідність догляду за близькими родичами з інвалідністю, що потребує переведення за місцем проживання.

Як перевестись в іншу частину

Отримати рекомендаційний лист від командира частини, куди планується переведення.

Подати поточному командиру рапорт з обґрунтуванням підстав і повним пакетом документів.

Командир готує подання на переведення.

Остаточне рішення ухвалює уповноважена особа (у разі потреби, наприклад військовослужбовцям офіцерського складу — Оперативне командування чи Генштаб).

Документи: медичні висновки та виписки, рішення ВЛК, документи про сімейні обставини (свідоцтва, довідки МСЕК, рішення органів опіки тощо). Перелік залежить від підстав.

Причини відмови

Найчастіше — службова необхідність у поточній частині.

Для особистих підстав потрібна згода командира — закон не визначає чітких критеріїв, тож рішення залежить від його розсуду.

Водночас є випадки, коли згода командира не потрібна, наприклад переведення за станом здоров’я за висновком ВЛК. Тоді відмова або бездіяльність командування є протиправною.

Практичні поради

  • Формуйте повний пакет документів одразу.
  • Якщо командир затягує або безпідставно відмовляє — оскаржуйте до вищого командування чи в суді.
  • Використовуйте електронні сервіси для пришвидшення процесу.

