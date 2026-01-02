Как перевестись в другую воинскую часть: основания, порядок и возможные отказы

В Украине военные могут переходить между частями по состоянию здоровья, по собственной инициативе или по служебной необходимости.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский областной ТЦК и СП сообщает об основаниях, порядке и возможных отказах в переводе военнослужащего в другую часть.

Кто может перевестись и на каких основаниях

По инициативе военнослужащего — по упрощенной процедуре через электронный сервис, например «Армия+», если есть желание перейти из тыловой части в боевую или между боевыми частями.

По состоянию здоровья — на основании заключения ВЛК, например, если военного признают пригодным только к тыловой службе.

Потребности службы, ротации — возможно перемещение без согласия военнослужащего по приказу командования в связи со служебной необходимостью.

Личные обстоятельства, например необходимость ухода за близкими родственниками с инвалидностью, требующая перевода по месту жительства.

Как перевестись в другую часть

Получить рекомендательное письмо от командира части, куда планируется перевод.

Подать текущему командиру рапорт с обоснованием оснований и полным пакетом документов.

Командир готовит представление на перевод.

Окончательное решение принимает уполномоченное лицо (в случае необходимости, например военнослужащим офицерского состава — Оперативное командование или Генштаб).

Документы: медицинские заключения и выписки, решение ВВК, документы о семейных обстоятельствах (свидетельства, справки МСЭК, решения органов опеки и т. п.). Перечень зависит от оснований.

Причины отказа

Чаще всего — служебная необходимость в текущей части.

Для личных оснований требуется согласие командира — закон не определяет четких критериев, поэтому решение зависит от его усмотрения.

В то же время есть случаи, когда согласие командира не требуется, например перевод по состоянию здоровья по заключению ВВК. Тогда отказ или бездействие командования является противоправным.

Практические советы

Сформируйте полный пакет документов сразу.

Если командир затягивает или безосновательно отказывает — обжалуйте в вышестоящем командовании или в суде.

Используйте электронные сервисы для ускорения процесса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.