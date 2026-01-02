  1. В Украине

Как перевестись в другую воинскую часть: основания, порядок и возможные отказы

20:30, 2 января 2026
В Украине военные могут переходить между частями по состоянию здоровья, по собственной инициативе или по служебной необходимости.
Ровенский областной ТЦК и СП сообщает об основаниях, порядке и возможных отказах в переводе военнослужащего в другую часть.

Кто может перевестись и на каких основаниях

По инициативе военнослужащего — по упрощенной процедуре через электронный сервис, например «Армия+», если есть желание перейти из тыловой части в боевую или между боевыми частями.

По состоянию здоровья — на основании заключения ВЛК, например, если военного признают пригодным только к тыловой службе.

Потребности службы, ротации — возможно перемещение без согласия военнослужащего по приказу командования в связи со служебной необходимостью.

Личные обстоятельства, например необходимость ухода за близкими родственниками с инвалидностью, требующая перевода по месту жительства.

Как перевестись в другую часть

Получить рекомендательное письмо от командира части, куда планируется перевод.

Подать текущему командиру рапорт с обоснованием оснований и полным пакетом документов.

Командир готовит представление на перевод.

Окончательное решение принимает уполномоченное лицо (в случае необходимости, например военнослужащим офицерского состава — Оперативное командование или Генштаб).

Документы: медицинские заключения и выписки, решение ВВК, документы о семейных обстоятельствах (свидетельства, справки МСЭК, решения органов опеки и т. п.). Перечень зависит от оснований.

Причины отказа

Чаще всего — служебная необходимость в текущей части.

Для личных оснований требуется согласие командира — закон не определяет четких критериев, поэтому решение зависит от его усмотрения.

В то же время есть случаи, когда согласие командира не требуется, например перевод по состоянию здоровья по заключению ВВК. Тогда отказ или бездействие командования является противоправным.

Практические советы

  • Сформируйте полный пакет документов сразу.
  • Если командир затягивает или безосновательно отказывает — обжалуйте в вышестоящем командовании или в суде.
  • Используйте электронные сервисы для ускорения процесса.

ВСУ военные армия ТЦК

