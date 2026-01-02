  1. У світі

Люди керуватимуть комп’ютерами силою думки – Neuralink Маска запускає масове виробництво мозкових імплантатів

22:54, 2 січня 2026
Компанія переходить до автоматизованих хірургічних процедур для інтерфейсу «мозок-комп’ютер».
Люди керуватимуть комп’ютерами силою думки – Neuralink Маска запускає масове виробництво мозкових імплантатів
Компанія Neuralink, яка належить Ілону Маску та спеціалізується на виробництві імплантатів для мозку, оголосила про плани розпочати масове виробництво пристроїв для інтерфейсу «мозок-комп’ютер» у 2026 році. Разом із цим компанія планує перейти на повністю автоматизовану хірургічну процедуру їх встановлення. Про це Маск повідомив у середу на соціальній платформі X, передає Reuters.

Імплантати Neuralink призначені для допомоги людям із серйозними захворюваннями, зокрема травмами спинного мозку. Перший пацієнт уже використовував пристрій для гри у відеоігри, серфінгу в інтернеті, публікацій у соціальних мережах та переміщення курсору на ноутбуці.

Випробування імплантату на людях компанія розпочала у 2024 році після усунення зауважень Управління з контролю за продуктами і ліками США щодо безпеки, через які її заявку спочатку відхилили у 2022 році.

У вересні Neuralink повідомила, що 12 людей із тяжким паралічем у різних країнах світу вже отримали імплантати та використовували їх для керування цифровими та фізичними пристроями лише силою думки. 

