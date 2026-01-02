  1. В мире

Люди будут управлять компьютерами силой мысли – Neuralink Маска запускает массовое производство мозговых имплантатов

22:54, 2 января 2026
Компания переходит к автоматизированным хирургическим процедурам для интерфейса «мозг-компьютер».
Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску и специализирующаяся на производстве имплантатов для мозга, объявила о планах начать массовое производство устройств для интерфейса «мозг-компьютер» в 2026 году. Вместе с этим компания планирует перейти на полностью автоматизированную хирургическую процедуру их установки. Об этом Маск сообщил в среду на социальной платформе X, передает Reuters.

Имплантаты Neuralink предназначены для помощи людям с серьезными заболеваниями, в частности травмами спинного мозга. Первый пациент уже использовал устройство для игры в видеоигры, серфинга в интернете, публикаций в социальных сетях и перемещения курсора на ноутбуке.

Испытания имплантата на людях компания начала в 2024 году после устранения замечаний Управления по контролю за продуктами и лекарствами США по безопасности, из-за которых ее заявка была первоначально отклонена в 2022 году.

В сентябре Neuralink сообщила, что 12 человек с тяжелым параличом в разных странах мира уже получили имплантаты и использовали их для управления цифровыми и физическими устройствами только силой мысли. 

США Илон Маск технологии ИИ

