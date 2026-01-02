Кирило Буданов очолив Офіс Президента — Володимир Зеленський підписав указ
20:10, 2 січня 2026
Президент підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником ОП, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова очільником Офісу Президента України. Про це свідчить указ №5/2026.
Водночас указом №3/2026 Кирила Буданова звільнено з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Очолить ГУР Олег Іващенко. Указ про його призначення та звільнення з посади голови Служби зовнішньої розвідки України також оприлюднені на офіційному сайті Президента.
Раніше Президент анонсував зміну очільника ДПСУ, Сергій Дейнеко залишиться в системі МВС.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.