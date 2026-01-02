  1. В Україні

Володимир Зеленський анонсував зміну очільника ДПСУ, Сергій Дейнеко залишиться в системі МВС

17:43, 2 січня 2026
Очільник МВС Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника Держприкордонслужби.
Президент Володимир Зеленський заявив, що невдовзі відбудеться зміна керівника Державної прикордонної служби.

Він зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко найближчим часом подасть кандидатури на зміну очільника ДПСУ.

Нинішній керівник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

«Під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення. Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією. Водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Говорили про це і з Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України», — зазначив Глава держави.

Державна прикордонна служба

