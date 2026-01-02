  1. В Украине

Владимир Зеленский анонсировал смену главы ГПСУ, Сергей Дейнеко останется в системе МВД

17:43, 2 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Глава МВД Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Государственной пограничной службы.
Владимир Зеленский анонсировал смену главы ГПСУ, Сергей Дейнеко останется в системе МВД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре состоится смена руководителя Государственной пограничной службы.

Он отметил, что министр внутренних дел Игорь Клименко в ближайшее время подаст кандидатуры на смену главы ГПСУ.

Нынешний руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

«Под руководством Сергея Дейнеко на протяжении уже более чем шести лет ДПСУ прошла значительный путь развития и усиления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют ради нашего государства на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией. В то же время есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутреннихних дел Украины», — отметил Глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре

В Украине предлагают изменить порядок наложения штрафов за нарушения в сфере рекламы.

ЄСПЧ подчеркнул, что адвокатская тайна не исчезает, даже если она хранится в телефоне клиента

Что решил ЕСПЧ по делу Černý и другие против Чехии и почему это важно для Украины.

Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]