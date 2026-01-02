Владимир Зеленский анонсировал смену главы ГПСУ, Сергей Дейнеко останется в системе МВД

Глава МВД Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Государственной пограничной службы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре состоится смена руководителя Государственной пограничной службы.

Он отметил, что министр внутренних дел Игорь Клименко в ближайшее время подаст кандидатуры на смену главы ГПСУ.

Нынешний руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

«Под руководством Сергея Дейнеко на протяжении уже более чем шести лет ДПСУ прошла значительный путь развития и усиления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют ради нашего государства на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией. В то же время есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутреннихних дел Украины», — отметил Глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.