Кирилл Буданов возглавил Офис Президента — Владимир Зеленский подписал указ

20:10, 2 января 2026
Президент подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем ОП, а Олега Иващенко — главой ГУР.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. Об этом свидетельствует указ № 5/2026.

В то же время указом № 3/2026 Кирилл Буданов освобожден от должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Возглавит ГУР Олег Иващенко. Указ о его назначении, а также об освобождении с должности главы Службы внешней разведки Украины также обнародованы на официальном сайте Президента.

Ранее Президент анонсировал смену главы ГПСУ, Сергей Дейнеко останется в системе МВД.

