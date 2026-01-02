Кирилл Буданов возглавил Офис Президента — Владимир Зеленский подписал указ

Президент подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем ОП, а Олега Иващенко — главой ГУР.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. Об этом свидетельствует указ № 5/2026.

В то же время указом № 3/2026 Кирилл Буданов освобожден от должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Возглавит ГУР Олег Иващенко. Указ о его назначении, а также об освобождении с должности главы Службы внешней разведки Украины также обнародованы на официальном сайте Президента.

Ранее Президент анонсировал смену главы ГПСУ, Сергей Дейнеко останется в системе МВД.

