Усі закупівлі для армії тепер здійснює єдина Агенція оборонних закупівель Міноборони

20:48, 2 січня 2026
Агенція оборонних закупівель Міноборони управлятиме всіма закупівлями, від озброєння до амуніції.
З 1 січня всі закупівлі для Українського війська — озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали — здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Запуск єдиної агенції означає централізацію відповідальності за забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Міністерство оборони зберігає функції формування політики та контролю, а наглядова рада АОЗ продовжить роботу, у січні на вакантні позиції призначать членів на конкурсній основі.

Реформа оборонних закупівель триває з 2023 року та вже продемонструвала ефективність. У системі оборонного забезпечення відбувся відхід від паперової бюрократії та створено сучасну цифрову інфраструктуру.

Серед ключових досягнень — система DOT-Chain, яка оцифрувала близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Також запроваджено завчасне планування потреб і контрактування, налагоджено пряму взаємодію з військовими та організовано системну роботу з ринком.

У 2026 році Агенція оборонних закупівель Міноборони продовжить курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі та адресні інструменти зворотного зв’язку.

ЗСУ армія оборона Денис Шмигаль Міноборони

