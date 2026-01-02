  1. В Украине

Все закупки для армии теперь осуществляет единое Агентство оборонных закупок Минобороны

20:48, 2 января 2026
Агентство оборонных закупок Минобороны будет управлять всеми закупками, от вооружения до амуниции.
С 1 января все закупки для украинской армии — вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы — будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Запуск единого агентства означает централизацию ответственности за обеспечение и реализацию комплексной стратегии снабжения. Министерство обороны сохраняет функции формирования политики и контроля, а наблюдательный совет АОЗ продолжит работу, в январе на вакантные позиции назначат членов на конкурсной основе.

Реформа оборонных закупок продолжается с 2023 года и уже продемонстрировала эффективность. В системе оборонного обеспечения произошел отход от бумажной бюрократии и создана современная цифровая инфраструктура.

Среди ключевых достижений — система DOT-Chain, которая оцифровала около 70% документооборота в поставках вооружения и тыловых товаров. Также введено заблаговременное планирование потребностей и контрактирование, налажено прямое взаимодействие с военными и организована системная работа с рынком.

В 2026 году Агентство оборонных закупок Минобороны продолжит курс на цифровизацию, масштабирование DOT-Chain и усиление роли военных в принятии решений через быстрые и адресные инструменты обратной связи.

ВСУ армия оборона Денис Шмыгаль Минобороны

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

