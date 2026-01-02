Персональна відповідальність: правоохоронці, прокурори і судді відповідатимуть за збитки громадянам

Громадяни зможуть отримувати компенсацію безпосередньо від конкретних посадовців за шкоду, завдану незаконними діями органів влади.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт№ 14351, яким пропонуються зміни до Цивільного кодексу України та законів України «Про Національну поліцію», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки України» та «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», якими передбачено належне врегулювання на законодавчому рівні питання відповідальності правоохоронних органів, органів досудового розслідування, прокуратури та суду за завдані збитки громадянам України.

Зазначається, якщо діями або бездіяльністю посадової чи службової особи органу державної влади, зокрема посадової особи, співробітника органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратуру або суд, а також службової особи органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, які призвели до незаконних рішень, дій чи бездіяльності відповідного органу, завдано шкоди та/або збитків фізичній або юридичній особі, відповідна посадова або службова особа компенсує завдану шкоду та/або збитки із власних коштів та майна у порядку, передбаченому чинним законодавством.

При цьому, якщо шкоди або збитків фізичній або юридичній особі завдано діями або бездіяльністю кількох посадових або службових осіб зазначених органів, такі особи несуть солідарну субсидіарну відповідальність за завдану шкоду або збитки у відкритих кримінальних провадженнях і виплачують компенсації із власних коштів та майна у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Крім того, співробітники органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, несуть солідарну субсидіарну відповідальність за завдані збитки у відкритих кримінальних провадженнях і виплачують компенсації за завдані збитки із власних коштів та майна у порядку, передбаченому чинним законодавством.

У пояснювальній записці йдеться, що попри наявність у чинному законодавстві норм Кримінального кодексу щодо кримінальної відповідальності працівників правоохоронних органів за перевищення влади або службових повноважень, катування, незаконне позбавлення волі, завідомо незаконне притягнення до кримінальної відповідальності та службове підроблення, а також норм Цивільного кодексу України щодо відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратуру чи суд, фактична відповідальність правоохоронних органів, органів досудового розслідування, прокуратури та суду за завдані збитки громадянам України є обмеженою.

Аналіз практичного застосування чинного законодавства показує, що діюча система дозволяє безкарно узурпувати право на обмеження прав і свобод громадян без реальної відповідальності за зловживання чи перевищення повноважень.

Потерпілі можуть звертатися до Державного бюро розслідувань, прокуратури, поліції або до суду для відшкодування шкоди у цивільному порядку, а також подавати дисциплінарні чи адміністративні скарги, проте на практиці ці механізми часто не забезпечують належного захисту прав громадян.

Водночас Конституція України гарантує громадянам право на захист життя, свободу, недоторканність, заборону катувань і приниження гідності, а також право на відшкодування шкоди за незаконні дії органів влади, проте на сьогодні персональна відповідальність конкретних посадових осіб за шкоду громадянам майже не реалізується. З огляду на це вноситься законодавча ініціатива щодо встановлення персональної відповідальності правоохоронців, прокурорів і суддів за завдані збитки громадянам України.

Крім того автори законопроєкту зазначають, що в кожного зловживання є конкретне прізвище, тому, враховуючи викладене, вноситься законодавча ініціатива щодо персональної відповідальності правоохоронців, прокурорів та суддів за завдані збитки громадянам України. Метою запропонованих змін є належне врегулювання на законодавчому рівні питання відповідальності правоохоронних органів, органів досудового розслідування, прокуратури та суду за завдані збитки громадянам України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.