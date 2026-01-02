Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 14351, которым предлагаются изменения в Гражданский кодекс Украины и законы Украины «О Национальной полиции», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О прокуратуре», «О Службе безопасности Украины» и «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда», которые предусматривают надлежащее урегулирование на законодательном уровне вопросов ответственности правоохранительных органов, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда за причиненный гражданам Украины ущерб.

Отмечается, что если действиями или бездействием должностного или служебного лица органа государственной власти, в том числе должностного лица, сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуру или суд, а также служебного лица органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, которые привели к незаконным решениям, действиям или бездействию соответствующего органа, причинен ущерб и/или убытки физическому или юридическому лицу, соответствующее должностное или служебное лицо компенсирует причиненный ущерб или убытки из собственных средств и имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При этом, если ущерб или убытки физическому или юридическому лицу причинены действиями или бездействием нескольких должностных или служебных лиц указанных органов, такие лица несут солидарную субсидиарную ответственность за причиненный ущерб и/или убытки в открытых уголовных производствах и выплачивают компенсации из собственных средств и имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Кроме того, сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, несут солидарную субсидиарную ответственность за причиненный ущерб в открытых уголовных производствах и выплачивают компенсации за причиненный ущерб из собственных средств и имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В пояснительной записке отмечается, что несмотря на наличие в действующем законодательстве норм Уголовного кодекса относительно уголовной ответственности работников правоохранительных органов за превышение власти или служебных полномочий, пытки, незаконное лишение свободы, заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности и служебное подделывание, а также норм Гражданского кодекса Украины о возмещении ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуру или суд, фактическая ответственность правоохранительных органов, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда за причиненный гражданам Украины ущерб является ограниченной.

Анализ практического применения действующего законодательства показывает, что действующая система позволяет безнаказанно узурпировать право на ограничение прав и свобод граждан без реальной ответственности за злоупотребления или превышение полномочий.

Пострадавшие могут обращаться в Государственное бюро расследований, прокуратуру, полицию или в суд для возмещения ущерба в гражданском порядке, а также подавать дисциплинарные или административные жалобы, однако на практике эти механизмы часто не обеспечивают должной защиты прав граждан.

В то же время Конституция Украины гарантирует гражданам право на защиту жизни, свободу, неприкосновенность, запрет пыток и унижения достоинства, а также право на возмещение ущерба за незаконные действия органов власти, однако на сегодняшний день персональная ответственность конкретных должностных лиц за ущерб гражданам практически не реализуется.

С учетом этого вносится законодательная инициатива по установлению персональной ответственности правоохранителей, прокуроров и судей за причиненный гражданам Украины ущерб.

Кроме того, авторы законопроекта подчеркивают, что у каждого злоупотребления есть конкретная фамилия, поэтому, учитывая изложенное, вносится законодательная инициатива о персональной ответственности правоохранителей, прокуроров и судей за причиненный гражданам ущерб. Цель предлагаемых изменений — надлежащее урегулирование на законодательном уровне вопросов ответственности правоохранительных органов, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда за причиненный гражданам ущерб.

