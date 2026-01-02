Арештовані готелі та санаторії пропонують використовувати для житла й реабілітації військових

У законопроєкті пропонується використовувати арештовані готелі та санаторії, які належали російським компаніям.

На сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт закону № 14347 про внесення змін до «Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Документом передбачається використовувати арештовані активи, якими управляє Національне агентство, для проживання та відновлення (реабілітації) військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії росії.

Як йдеться у пояснювальній записці, станом на кінець липня 2025 року Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, містив понад 49 тисяч записів про активи, які передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), арешт яких не скасовано. Національне агентство мало організовувати заходи з ідентифікації, проведення оцінки, ведення обліку та управління понад 102 тисяч активів, загальною вартістю близько 200 мільярдів гривень, з яких передано в управління тільки 34,9 тисяч активів, а 67,3 тисячі активів лишало фактично безхазяйними, не ідентифікувавши і не інвентаризувавши їх.

Втім, на кінець липня 2025 року Національне агентство виконувало лише 54 договори управління активами, тобто тисячі активів на мільярди з року в рік фактично залишаються безхазяйними.

Зокрема, Національне агентство забезпечує збереження численних лікувально-оздоровчих і санаторно-курортних закладів, готелів, спортивних комплексів, які сьогодні мають передаватися на соціальні потреби, служити вірним Батьківщині Захисникам і Захисницям, інтегруватися у реабілітаційну інфраструктуру України.

З огляду на велику потребу в Україні із забезпечення житлом та сучасними центрами відновлення (реабілітації) військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії росії, на зазначені вище лікувально-оздоровчі комплекси, санаторії, пансіони та готелі держава має дивитися не як на бізнес-моделі для передачі в управління приватним підприємствам, а як на місця об’єднання національних ресурсів, волонтерської, благодійної та міжнародної технічної допомоги, з метою організації для військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей медичних послуг, психологічної допомоги, професійної адаптації та догляду.

Автори законопроєкту наголошують, що держава зобов’язана використовувати всі наявні можливості і ресурси для забезпечення житлом та сучасними центрами відновлення (реабілітації) військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії росії.

На думку ініціаторів законопроєкту, його дозволить підвищити ефективність роботи Національного агентства, припинити безхазяйність арештованих активів, надати підтримку Захисникам та Захисницям, створити умови для забезпечення житлом та сучасними центрами відновлення (реабілітації) військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від агресії росії., об’єднати національні ресурси, волонтерську, благодійну та міжнародну допомогу на базі лікувально-оздоровчих комплексів, санаторіїв, пансіонів і готелів, щоб забезпечити проживання, відновлення, медичні та психологічні послуги, професійну адаптацію та догляд для цих людей.

