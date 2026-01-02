  1. Публикации
Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

08:30, 2 января 2026
В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.
На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект закона № 14347 о внесении изменений в Закон Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений». Документ предусматривает использование арестованных активов, находящихся в управлении Национального агентства, для проживания и восстановления (реабилитации) военнослужащих, ветеранов войны, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии.

Как говорится в пояснительной записке, по состоянию на конец июля 2025 года Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, содержал более 49 тысяч записей об активах, переданных в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (далее — Национальное агентство), арест которых не был отменен. Национальное агентство должно было организовывать мероприятия по идентификации, проведению оценки, ведению учета и управлению более чем 102 тысячами активов общей стоимостью около 200 миллиардов гривен, из которых в управление было передано лишь 34,9 тысячи активов, а 67,3 тысячи активов фактически оставались бесхозными, без идентификации и инвентаризации.

В то же время, по состоянию на конец июля 2025 года Национальное агентство выполняло лишь 54 договора управления активами, то есть тысячи активов на миллиарды гривен из года в год фактически остаются бесхозными.

В частности, Национальное агентство обеспечивает сохранность многочисленных лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных учреждений, гостиниц, спортивных комплексов, которые сегодня должны передаваться на социальные нужды, служить верным Отечеству Защитникам и Защитницам и интегрироваться в реабилитационную инфраструктуру Украины.

Учитывая большую потребность в Украине в обеспечении жильем и современными центрами восстановления (реабилитации) военнослужащих, ветеранов войны, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии, на указанные лечебно-оздоровительные комплексы, санатории, пансионаты и гостиницы государство должно смотреть не как на бизнес-модели для передачи в управление частным предприятиям, а как на места объединения национальных ресурсов, волонтерской, благотворительной и международной технической помощи с целью организации для военнослужащих, ветеранов войны, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц и членов их семей медицинских услуг, психологической помощи, профессиональной адаптации и ухода.

Авторы законопроекта подчеркивают, что государство обязано использовать все имеющиеся возможности и ресурсы для обеспечения жильем и современными центрами восстановления (реабилитации) военнослужащих, ветеранов войны, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии.

По мнению инициаторов,  принятие законопроекта позволит повысить эффективность работы Национального агентства, прекратить бесхозяйственность арестованных активов, оказать поддержку Защитникам и Защитницам, создать условия для обеспечения жильем и современными центрами восстановления (реабилитации) военнослужащих, ветеранов, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от агрессии России, объединить национальные ресурсы, волонтерскую, благотворительную и международную помощь на базе лечебно-оздоровительных комплексов, санаториев, пансионатов и гостиниц для обеспечения проживания, восстановления, медицинских и психологических услуг, профессиональной адаптации и ухода для этих людей.

Верховная Рада Украины ВСУ

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

