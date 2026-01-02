Михайло Федоров наразі обіймає посаду віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати міністром оборони. Про це Глава держави сказав у вечірньому зверненні.

«Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом зі всіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом з національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть.», - зазначив Президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що запропонував чинному міністру оборони Денису Шмигалю інший напрям у державній роботі, не менш важливий для стійкості країни.

