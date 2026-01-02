  1. В Украине

Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову стать министром обороны

21:50, 2 января 2026
Михаил Федоров в настоящее время занимает должность вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову стать министром обороны. Об этом Глава государства сказал в вечернем обращении.

«Решил изменить формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову.

Михаил глубоко занимается вопросами линии дронов, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины нужно реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут», — отметил Президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что предложил действующему министру обороны Денису Шмыгалю другое направление в государственной работе, не менее важное для устойчивости страны.

оборона Владимир Зеленский Минобороны Михаил Федоров

Лента новостей

