Михаил глубоко занимается вопросами линии дронов, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины нужно реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут», — отметил Президент.
Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову стать министром обороны
21:50, 2 января 2026
Михаил Федоров в настоящее время занимает должность вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову стать министром обороны. Об этом Глава государства сказал в вечернем обращении.
«Решил изменить формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову.
Владимир Зеленский также сообщил, что предложил действующему министру обороны Денису Шмыгалю другое направление в государственной работе, не менее важное для устойчивости страны.
