У Полтаві судили жінку за злив інформації про локації ТЦК та поліції, що сприяли ухиленню від мобілізації

Жінка отримала 5 років за перешкоджання мобілізації.

Шевченківський районний суд Полтави ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо мешканки міста, яку визнано винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

Суд встановив, що з грудня 2024 року по липень 2025 року обвинувачена систематично поширювала в публічних Telegram-чатах інформацію про місця перебування спільних мобільних груп територіальних центрів комплектування та поліції. Йшлося, зокрема, про блокпости та проведення мобілізаційних заходів у Полтаві.

За даними, такі дії були спрямовані на попередження військовозобов’язаних осіб і створення умов для ухилення від військового обліку та призову, що негативно впливало на обороноздатність держави.

Дії жінки кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Між прокурором і обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Вироком суду жінці призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним строком один рік. Також суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію мобільного телефону, який використовувався як знаряддя злочину, та поклав на засуджену обов’язки, передбачені законодавством про пробацію, зокрема заборону виїзду за межі України без відповідного дозволу.

