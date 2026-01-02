В Полтаве судили женщину за слив информации о местонахождении ТЦК и полиции, что способствовало уклонению от мобилизации

Женщина получила 5 лет за препятствование мобилизации.

Шевченковский районный суд Полтавы вынес приговор в уголовном производстве в отношении жительницы города, признанной виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

Суд установил, что с декабря 2024 года по июль 2025 года обвиняемая систематически распространяла в публичных Telegram-чатах информацию о местах нахождения совместных мобильных групп территориальных центров комплектования и полиции. Речь шла, в частности, о блокпостах и проведении мобилизационных мероприятий в Полтаве.

По данным, такие действия были направлены на предупреждение военнообязанных лиц и создание условий для уклонения от воинского учета и призыва, что негативно влияло на обороноспособность государства.

Действия женщины квалифицировали по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании вины, которое суд утвердил.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком один год. Также суд принял решение о специальной конфискации мобильного телефона, который использовался как орудие преступления, и возложил на осужденную обязанности, предусмотренные законодательством о пробации, в частности запрет на выезд за пределы Украины без соответствующего разрешения.

