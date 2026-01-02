Охоронній діяльності можуть знову дозволити спрощену систему оподаткування

Законопроєкт пропонує виключити охоронну діяльність зі списку видів бізнесу, які не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

Проєктом Закону № 14348 пропонується внести зміни Податкового кодексу України щодо виключення положення, яким охоронну діяльність віднесено до переліку видів діяльності, здійснення яких не дає права суб’єктам господарювання бути платниками єдиного податку першої–третьої груп.

Як йдеться у пояснювальній записці, метою проєкту Закону є відновлення права суб’єктів охоронної діяльності на застосування спрощеної системи оподаткування (перша–третя групи платників єдиного податку), а також забезпечення дотримання принципів справедливості, нейтральності та рівності оподаткування. Основними завданнями проєкту Закону є усунення вибіркового та необґрунтованого обмеження для окремого виду господарської діяльності, підтримка малого і середнього бізнесу у сфері охоронних послуг, зниження ризиків тінізації ринку охоронної діяльності та забезпечення стабільності та передбачуваності податкового регулювання.

Наголошується, що охоронна діяльність за своєю економічною природою є сферою надання послуг і не відрізняється принципово від інших видів сервісного бізнесу, які зберігають право на спрощену систему оподаткування.

Значна частина таких послуг надається малими та середніми підприємствами, які працюють локально, забезпечують фізичну охорону об’єктів, житлових комплексів, закладів соціальної інфраструктури та малого бізнесу. Для таких суб’єктів спрощена система оподаткування є не інструментом податкової оптимізації, а механізмом адміністративної виживаності. Переведення їх на загальну систему з 1 січня 2026 року істотно підвищить податкове та облікове навантаження, що неминуче призведе або до зростання вартості охоронних послуг, або до витіснення частини підприємств у тіньовий сектор.

Аргументація щодо необхідності виключення охоронної діяльності зі спрощеної системи також не узгоджується з логікою ризик-орієнтованого регулювання. Якщо метою є посилення контролю за обігом зброї, спеціальних засобів або кадровим складом охоронних структур, ці завдання мають вирішуватися через ліцензійні умови, наглядові механізми та профільне законодавство, а не через податкові обмеження, які не є адекватним інструментом досягнення таких цілей.

Автори законопроєкту зазначають, що не менш важливим є те, що в охоронній сфері зараз працюють понад 9,1 тис. Підприємств, близько 45 тис. Осіб, із яких 14 тис. – це ветерани Збройних Сил України та пенсіонери силових структур, для яких робота в охоронних підприємствах — це не тільки можливість заробітку, але й єдиний простий і зрозумілий шлях повернення до мирного життя, психологічний фундамент адаптації, реабілітації та інтеграції у суспільство після служби. З огляду на викладене, доцільним є перегляд запропонованого підходу та виключення положення про заборону застосування спрощеної системи оподаткування для суб’єктів охоронної діяльності.

