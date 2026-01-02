  1. Публикации
Охранной деятельности могут снова разрешить применять упрощенную систему налогообложения

07:45, 2 января 2026
Законопроект предлагает исключить охранную деятельность из списка видов бизнеса, которые не могут применять упрощённую систему налогообложения.
Фото: easyroster.net
Проект Закона № 14348 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины с целью исключения положения, которым охранная деятельность отнесена к перечню видов деятельности, осуществление которых лишает субъектов хозяйствования права быть плательщиками единого налога первой–третьей группы.

Как указано в пояснительной записке, целью проекта Закона является восстановление права субъектов охранной деятельности на применение упрощенной системы налогообложения (первая–третья группы плательщиков единого налога), а также обеспечение соблюдения принципов справедливости, нейтральности и равенства налогообложения. Основными задачами проекта Закона являются устранение выборочного и необоснованного ограничения для отдельного вида хозяйственной деятельности, поддержка малого и среднего бизнеса в сфере охранных услуг, снижение рисков тенизации рынка охранной деятельности и обеспечение стабильности и предсказуемости налогового регулирования.

Отмечается, что охранная деятельность по своей экономической природе является сферой предоставления услуг и принципиально не отличается от других видов сервисного бизнеса, которые сохраняют право на упрощённую систему налогообложения. Значительная часть таких услуг предоставляется малыми и средними предприятиями, которые работают локально, обеспечивают физическую охрану объектов, жилых комплексов, учреждений социальной инфраструктуры и малого бизнеса. Для таких субъектов упрощенная система налогообложения является не инструментом налоговой оптимизации, а механизмом административного выживания. Перевод их на общую систему с 1 января 2026 года существенно повысит налоговую и бухгалтерскую нагрузку, что неизбежно приведёт либо к росту стоимости охранных услуг, либо к выведению части предприятий в теневой сектор.

Аргументация о необходимости исключения охранной деятельности из упрощённой системы также не согласуется с логикой риск-ориентированного регулирования. Если целью является усиление контроля за оборотом оружия, специальными средствами или кадровым составом охранных структур, эти задачи должны решаться через лицензионные условия, надзорные механизмы и профильное законодательство, а не через налоговые ограничения, которые не являются адекватным инструментом достижения таких целей.

Авторы законопроекта отмечают, что не менее важно, что в охранной сфере сейчас работают более 9,1 тыс. Предприятий, около 45 тыс. Человек, из которых 14 тыс. — это ветераны Вооружённых Сил Украины и пенсионеры силовых структур, для которых работа в охранных предприятиях — это не только возможность заработка, но и единственный простой и понятный путь возвращения к мирной жизни, психологический фундамент адаптации, реабилитации и интеграции в общество после службы. Учитывая изложенное, целесообразно пересмотреть предложенный подход и исключить положение о запрете применения упрощённой системы налогообложения для субъектов охранной деятельности.

Верховная Рада Украины законопроект

