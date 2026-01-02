  1. В Україні

ГУР розкрило деталі інсценованої смерті Капустіна

21:06, 2 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Інсценована смерть, фейкове відео й пів мільйона доларів: у ГУР розповіли про спецоперацію проти спецслужб РФ.
ГУР розкрило деталі інсценованої смерті Капустіна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело багатоетапну спецоперацію, у межах якої було інсценовано загибель командира «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна внаслідок удару безпілотника.

"Для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель", - повідомили у ГУР.

Як розповіли у ГУР, воєнні розвідники створили постановочне відео, на якому ударний дрон нібито влучає у мікроавтобус з Капустіним. Інший безпілотник зафіксував «наслідки удару» — палаючу автівку. Відеоматеріали були передані замовникам злочину.

У розвідці зазначили, що російські спецслужби повірили в інсценування та оплатили «ліквідацію» у розмірі $500 тис. Ці кошти, за словами представників ГУР, будуть спрямовані на посилення бойових спроможностей спецпідрозділів воєнної розвідки України.

Нагадаємо, інформація про нібито загибель командира РДК з’явилася 27 грудня. Тоді повідомлялося, що він загинув на Запорізькому напрямку внаслідок удару FPV-дрона.

1 січня стало відомо, що Денис Капустін живий, а спецоперація зі збереження його життя тривала понад місяць. Під час її проведення українські розвідники змогли встановити замовників злочину серед російських спецслужб, а також виконавців.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов привітав Капустіна та групу спецпризначенців словами «З поверненням!», наголосивши на успішному проведенні операції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна ГУР МО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи за рекламу по-новому: Держпродспоживслужба працюватиме за адмінпроцедурою

В Україні пропонують змінити порядок накладення штрафів за порушення реклами.

ЄСПЛ наголосив, що адвокатська таємниця не зникає, навіть якщо вона зберігається у телефоні клієнта

Що вирішив ЄСПЛ у справі Černý та інші проти Чехії і чому це важливо для України.

Соцмережі як засоби масової інформації: позиція Верховного Суду у справі про заборонену символіку

Касаційна інстанція розставила акценти у питанні відповідальності за пропаганду тоталітарних режимів.

Персональна відповідальність: правоохоронці, прокурори і судді відповідатимуть за збитки громадянам

Громадяни зможуть отримувати компенсацію безпосередньо від конкретних посадовців за шкоду, завдану незаконними діями органів влади.

Арештовані готелі та санаторії пропонують використовувати для житла й реабілітації військових

У законопроєкті  пропонується використовувати арештовані готелі та санаторії, які належали російським компаніям.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]