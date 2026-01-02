ГУР розкрило деталі інсценованої смерті Капустіна

Інсценована смерть, фейкове відео й пів мільйона доларів: у ГУР розповіли про спецоперацію проти спецслужб РФ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело багатоетапну спецоперацію, у межах якої було інсценовано загибель командира «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна внаслідок удару безпілотника.

"Для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель", - повідомили у ГУР.

Як розповіли у ГУР, воєнні розвідники створили постановочне відео, на якому ударний дрон нібито влучає у мікроавтобус з Капустіним. Інший безпілотник зафіксував «наслідки удару» — палаючу автівку. Відеоматеріали були передані замовникам злочину.

У розвідці зазначили, що російські спецслужби повірили в інсценування та оплатили «ліквідацію» у розмірі $500 тис. Ці кошти, за словами представників ГУР, будуть спрямовані на посилення бойових спроможностей спецпідрозділів воєнної розвідки України.

Нагадаємо, інформація про нібито загибель командира РДК з’явилася 27 грудня. Тоді повідомлялося, що він загинув на Запорізькому напрямку внаслідок удару FPV-дрона.

1 січня стало відомо, що Денис Капустін живий, а спецоперація зі збереження його життя тривала понад місяць. Під час її проведення українські розвідники змогли встановити замовників злочину серед російських спецслужб, а також виконавців.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов привітав Капустіна та групу спецпризначенців словами «З поверненням!», наголосивши на успішному проведенні операції.

