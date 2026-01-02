  1. В Украине

ГУР раскрыло детали инсценированной смерти Капустина

21:06, 2 января 2026
Инсценированная смерть, фейковое видео и полмиллиона долларов: в ГУР рассказали о спецоперации против спецслужб РФ.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело многоэтапную спецоперацию, в рамках которой была инсценирована гибель командира «Российского добровольческого корпуса» Дениса Капустина в результате удара беспилотника.

«Для сохранения жизни командира «Российского добровольческого корпуса» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, в ходе которой была инсценирована его гибель», — сообщили в ГУР.

Как рассказали в ГУР, военные разведчики создали постановочное видео, на котором ударный дрон якобы попадает в микроавтобус с Капустиным. Другой беспилотник зафиксировал «последствия удара» — горящий автомобиль. Видеоматериалы были переданы заказчикам преступления.

В разведке отметили, что российские спецслужбы поверили в инсценировку и оплатили «ликвидацию» в размере $500 тыс. Эти средства, по словам представителей ГУР, будут направлены на усиление боевых возможностей спецподразделений военной разведки Украины.

Напомним, информация о якобы гибели командира РДК появилась 27 декабря. Тогда сообщалось, что он погиб на Запорожском направлении в результате удара FPV-дрона.

1 января стало известно, что Денис Капустин жив, а спецоперация по спасению его жизни длилась более месяца. В ходе ее проведения украинские разведчики смогли установить заказчиков преступления среди российских спецслужб, а также исполнителей.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов поприветствовал Капустина и группу спецназовцев словами «С возвращением!», отметив успешное проведение операции.

война ГУР МО

Лента новостей

