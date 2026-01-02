  1. В Україні

У Києві пенсіонерка віддала шахраям понад 1,4 млн грн, повіривши у «перевірку СБУ»

21:24, 2 січня 2026
30-річному киянину повідомили про підозру у співучасті в шахрайстві в особливо великому розмірі.
У столиці 74-річна жінка стала жертвою шахраїв, які представилися працівниками Служби безпеки України та переконали її передати всі заощадження нібито для перевірки на причетність до країни-агресора. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці оголосили про підозру у шахрайстві 30-річному мешканцю Києва, який безпосередньо отримав гроші від пенсіонерки, запевняючи, що кошти буде повернуто за кілька днів.

За даними слідства, жінці зателефонували невідомі та повідомили, що СБУ має перевірити її фінансові заощадження. Вважаючи, що спілкується з представниками спецслужб, вона передала так званому «агенту» понад 21 тис. доларів США, близько 5 тис. євро та приблизно 285 тис. гривень. Загальна сума завданих збитків перевищує 1 млн 400 тис. гривень.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — як співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великому розмірі. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

