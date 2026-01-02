  1. В Украине

В Киеве пенсионерка отдала мошенникам более 1,4 млн грн, поверив в «проверку СБУ»

21:24, 2 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
30-летнему киевлянину сообщили о подозрении в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере.
В Киеве пенсионерка отдала мошенникам более 1,4 млн грн, поверив в «проверку СБУ»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице 74-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины и убедили ее передать все сбережения якобы для проверки на причастность к стране-агрессору. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители объявили о подозрении в мошенничестве 30-летнему жителю Киева, который непосредственно получил деньги от пенсионерки, уверяя, что средства будут возвращены через несколько дней.

По данным следствия, женщине позвонили неизвестные и сообщили, что СБУ должна проверить ее финансовые сбережения. Считая, что общается с представителями спецслужб, она передала так называемому «агенту» более 21 тыс. долларов США, около 5 тыс. евро и примерно 285 тыс. гривен. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 1 млн 400 тыс. гривен.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — как соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ мошенник деньги Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы за рекламу по-новому: Госпродпотребслужба будет работать по административной процедуре

В Украине предлагают изменить порядок наложения штрафов за нарушения в сфере рекламы.

ЄСПЧ подчеркнул, что адвокатская тайна не исчезает, даже если она хранится в телефоне клиента

Что решил ЕСПЧ по делу Černý и другие против Чехии и почему это важно для Украины.

Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]