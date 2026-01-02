В Киеве пенсионерка отдала мошенникам более 1,4 млн грн, поверив в «проверку СБУ»

30-летнему киевлянину сообщили о подозрении в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере.

В столице 74-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины и убедили ее передать все сбережения якобы для проверки на причастность к стране-агрессору. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители объявили о подозрении в мошенничестве 30-летнему жителю Киева, который непосредственно получил деньги от пенсионерки, уверяя, что средства будут возвращены через несколько дней.

По данным следствия, женщине позвонили неизвестные и сообщили, что СБУ должна проверить ее финансовые сбережения. Считая, что общается с представителями спецслужб, она передала так называемому «агенту» более 21 тыс. долларов США, около 5 тыс. евро и примерно 285 тыс. гривен. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 1 млн 400 тыс. гривен.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — как соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

