ДБР зірвало постачання кокаїну через Одесу

21:42, 2 січня 2026
ДБР зірвало масштабний канал наркотрафіку через Одесу - вартість однієї партії кокаїну перевищувала $200 тисяч.
Державне бюро розслідувань знищило міжнародний канал постачання кокаїну в Україну з країн Європейського Союзу. Операцію провели за сприяння Державної прикордонної служби України. Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, діяльність транснаціонального наркотрафіку організувала злочинна група, до складу якої входили громадяни України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Угруповання діяло в умовах суворої конспірації.

Організатор схеми раніше відбував покарання у Сполучених Штатах за злочини, пов’язані з обігом наркотиків. Після повернення в Україну він відновив незаконну діяльність і залучив спільників на території країн ЄС.

На початковому етапі кокаїн доставляли в Україну невеликими партіями через кур’єрів. Паралельно зловмисники готували масштабні поставки наркотиків, зокрема з використанням морської логістики через порт Одеси. За планом, до України мали завозити до 2 кілограмів кокаїну щотижня.

Вартість однієї такої партії на чорному ринку перевищувала $200 тис. В Одесі правоохоронці затримали організатора угруповання. Йому повідомили про підозру за частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України.

