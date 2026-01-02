  1. В Украине

ГБР сорвало поставку кокаина через Одессу

21:42, 2 января 2026
ГБР сорвало масштабный канал наркотрафика через Одессу - стоимость одной партии кокаина превышала $200 тысяч.
Государственное бюро расследований уничтожило международный канал поставки кокаина в Украину из стран Европейского Союза. Операция была проведена при содействии Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, деятельность транснационального наркотрафика организовала преступная группа, в состав которой входили граждане Украины, Армении, Чехии и Германии. Группировка действовала в условиях строгой конспирации.

Организатор схемы ранее отбывал наказание в Соединенных Штатах за преступления, связанные с оборотом наркотиков. После возвращения в Украину он возобновил незаконную деятельность и привлек сообщников на территории стран ЕС.

На начальном этапе кокаин доставляли в Украину небольшими партиями через курьеров. Параллельно злоумышленники готовили масштабные поставки наркотиков, в частности с использованием морской логистики через порт Одессы. По плану, в Украину должны были завозить до 2 килограммов кокаина еженедельно.

Стоимость одной такой партии на черном рынке превышала $200 тыс. В Одессе правоохранители задержали организатора группировки. Ему сообщили о подозрении по части третьей статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

ЕС Одесса ГБР

