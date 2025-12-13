Стало известно, когда и где попрощаются с народным артистом Украины Степаном Гигой

Украинского певца и композитора Степана Гигу похоронят во Львове.

Источник фото: инстаграмм Степана Гиги

Народного артиста Украины Степана Гигу похоронят во Львове на Лычаковском кладбище. Это было его завещанием, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Чин прощания начнется в воскресенье, 14 декабря, в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла на улице Театральной, 11.

В 16:00 состоится прощание, в 19:00 — чин парастаса. Прощание продлится до 23:00.

В понедельник, 15 декабря, в 14:00 в храме начнется чин похорон. Ориентировочно в 15:00 запланировано общегородское прощание на площади Рынок.

«Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища. Город занимается организацией прощания и похорон», — добавил Садовый.

