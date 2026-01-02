Владимир Зеленский подписал закон об отпуске для освобожденных из плена военных

Закон гарантирует военнослужащим после плена дополнительный оплачиваемый отпуск без разделения и без привязки к службе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно реализации права на отпуск освобожденным из плена военнослужащим», который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Документ устраняет правовую неопределенность и устанавливает четкий механизм реализации этого права.

В соответствии с проектом закона №14092 от 30 сентября 2025 года, военнослужащие после возвращения из плена по собственному желанию могут воспользоваться дополнительным отпуском продолжительностью 90 календарных дней с полным сохранением денежного обеспечения.

Важно, что такой отпуск предоставляется одной частью и не зависит от того, принял ли военнослужащий решение продолжать службу или увольняться из рядов ВСУ.

Закон также гарантирует освобожденным из плена право на дальнейшее увольнение с военной службы в соответствии с действующим законодательством. Это должно создать условия для полноценного физического и психологического восстановления после пережитого плена.

Документом изложен в новой редакции пункт 23 статьи 10 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», где прямо закреплена норма о 90-дневном оплачиваемом отпуске после освобождения из плена по желанию военнослужащего.

