Парламент прийняв закон про відпустку для військових, звільнених з полону

Верховна Рада прийняла закон щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 18 грудня, Верховна Рада прийняла за основу та в цілому проект закону №14092 про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям.

Законом врегульовано питання права звільнених з полону військовослужбовців на отримання додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини без умов прийняття рішення про продовження/звільнення з військової служби на момент надання такої відпустки та гарантування права таких військовослужбовців на звільнення з військової служби, передбаченого підпунктом «д» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.