Парламент принял закон об отпуске для военнослужащих, освобожденных из плена

Верховная Рада приняла закон о реализации права на отпуск для военнослужащих, освобожденных из плена.

Фото: ukrinform.com

В четверг, 18 декабря, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №14092 о внесении изменений в Закон Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» относительно реализации права на отпуск военнослужащих, освобожденных из плена.

Законом урегулирован вопрос права военнослужащих, освобожденных из плена, на получение дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части, без условий принятия решения о продлении/увольнении с военной службы на момент предоставления такого отпуска, а также гарантирование права таких военнослужащих на увольнение с военной службы, предусмотренного подпунктом «д» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

