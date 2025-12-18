  1. Законодательство
  2. / В Украине

Парламент принял закон об отпуске для военнослужащих, освобожденных из плена

13:49, 18 декабря 2025
Верховная Рада приняла закон о реализации права на отпуск для военнослужащих, освобожденных из плена.
Парламент принял закон об отпуске для военнослужащих, освобожденных из плена
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 18 декабря, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №14092 о внесении изменений в Закон Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» относительно реализации права на отпуск военнослужащих, освобожденных из плена.

Законом урегулирован вопрос права военнослужащих, освобожденных из плена, на получение дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части, без условий принятия решения о продлении/увольнении с военной службы на момент предоставления такого отпуска, а также гарантирование права таких военнослужащих на увольнение с военной службы, предусмотренного подпунктом «д» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон плен отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]