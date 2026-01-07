ГБР раскрыло схему продажи топлива в воинской части

ГБР расследует масштабное хищение топлива в воинской части и устанавливает других соучастников.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли преступную группу военных чиновников в одной из частей Черниговской области, которые организовали систематическое хищение топлива.

По данным следствия, в период с августа 2024 года по июль 2025 года должностные лица незаконно присваивали бензин и дизельное топливо, предназначенное для военной техники, после чего реализовывали его посторонним лицам. Всего было похищено и продано около 13 тыс. литров топлива.

Организатором схемы следствие считает начальника склада роты материального обеспечения. К противоправной деятельности он привлек командира отделения роты и начальника службы топливно-смазочных материалов.

Чтобы скрыть недостачу топлива, фигуранты вносили заведомо ложные данные в служебную документацию, искусственно завышая объемы топлива, якобы использованного для заправки техники. Таким образом образовывались так называемые «излишки».

Во время проверок военнослужащие перекачивали топливо в другие резервуары или бензовозы, чтобы сделать невозможным его обнаружение.

В результате таких действий государству нанесен ущерб на сотни тысяч гривен.

Действия участников схемы квалифицированы по:

ч. 4 ст. 410 УК Украины — присвоение военного имущества в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 28 УК Украины — совершение преступления организованной группой.

В настоящее время трем военнослужащим сообщено о подозрении. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с возможным лишением воинского звания и конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных соучастников и принимают меры для возмещения ущерба, нанесенного государству.

