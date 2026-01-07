ДБР викрило схему продажу пального у військовій частині

ДБР розслідує масштабне розкрадання пального у військовій частині та встановлює інших співучасників.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну групу військових посадовців в одній з частин Чернігівської області, які організували систематичне розкрадання пального.

За даними слідства, у період з серпня 2024 року по липень 2025 року службові особи незаконно привласнювали бензин і дизельне пальне, призначене для військової техніки, після чого реалізовували його стороннім особам. Загалом було викрадено та продано близько 13 тис літрів пального.

Організатором схеми слідство вважає начальника складу роти матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив командира відділення роти та начальника служби паливно-мастильних матеріалів.

Щоб приховати нестачу пального, фігуранти вносили завідомо неправдиві дані до службової документації, штучно завищуючи обсяги пального, нібито використаного для заправки техніки. Таким чином утворювалися так звані «надлишки».

Під час перевірок військовослужбовці перекачували пальне в інші резервуари або бензовози, щоб унеможливити його виявлення.

Внаслідок таких дій державі завдано збитків на сотні тисяч гривень.

Дії учасників схеми кваліфіковано за:

ч. 4 ст. 410 КК України — привласнення військового майна в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 28 КК України — вчинення злочину організованою групою.

Наразі трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з можливим позбавленням військового звання та конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників та вживають заходів для відшкодування збитків, завданих державі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.