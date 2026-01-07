  1. Судебная практика
Верховный Суд разъяснил, к кому именно нужно подавать иск, если человек пострадал в ДТП с участием автомобиля с иностранной регистрацией

13:00, 7 января 2026
Водитель Volkswagen с иностранной регистрацией сбил пешехода на Закарпатье.
В случае причинения вреда здоровью в результате ДТП с участием транспортного средства с иностранной регистрацией, в отношении которого выдан страховой сертификат «Зеленая карта», либо незастрахованного транспортного средства надлежащим ответчиком по исковым требованиям, подлежащим удовлетворению за счет регламентных выплат, является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. На это указал Верховный Суд.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу, поданную адвокатом лица, в деле о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного преступлением.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 06.04.2020 водитель автомобиля «Volkswagen Golf» (венгерская регистрация PIU 953) нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП истец получил телесные повреждения средней степени тяжести, которые повлекли длительное расстройство здоровья, утрату трудоспособности и установление третьей группы инвалидности. Автотехническая экспертиза подтвердила техническую причастность водителя к ДТП, а его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Уголовное производство закрыто в связи с истечением сроков давности, водитель освобожден от уголовной ответственности. Истец утверждает, что ДТП причинило ему имущественный и моральный вред.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, частично удовлетворил иск о взыскании морального вреда, однако отказал в удовлетворении требований о взыскании имущественного вреда, мотивируя это тем, что водитель является ненадлежащим ответчиком по требованию о возмещении вреда, причиненного здоровью, поскольку надлежащим ответчиком в части исковых требований, подлежащих удовлетворению за счет регламентных выплат, является МТСБУ.

Верховный Суд согласился с выводами судов.

МТСБУ является надлежащим ответчиком по требованиям, подлежащим удовлетворению за счет регламентных выплат, в делах о возмещении вреда, причиненного транспортным средством, владелец которого не застраховал свою гражданско-правовую ответственность, либо транспортным средством, зарегистрированным в другой стране, в отношении которого был выдан иностранный страховой сертификат «Зеленая карта».

Обязанность возмещения вреда в объеме регламентных выплат возлагается на МТСБУ за счет средств фонда защиты потерпевших (ст. 41 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств»).

Предъявление иска к виновнику ДТП вместо МТСБУ в части требований, подлежащих удовлетворению за счет регламентных выплат, является предъявлением иска к ненадлежащему ответчику и основанием для отказа в удовлетворении иска.

Определение ответчиков, предмета и оснований спора является правом истца.

Отсутствие ходатайства истца о привлечении МТСБУ в качестве соответчика, несмотря на принятие судом процессуальных мер содействия, является основанием для отказа в удовлетворении иска по имущественным требованиям к ненадлежащему ответчику.

Постановление Верховного Суда по делу № 285/3662/23 (производство № 61-15903св24).

