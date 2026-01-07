  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд роз’яснив, до кого саме потрібно подавати позов, якщо людина постраждала в ДТП за участю авто з іноземною реєстрацією

13:00, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Водій Volkswagen з іноземною реєстрацією збив пішохода на Закарпатті.
Верховний Суд роз’яснив, до кого саме потрібно подавати позов, якщо людина постраждала в ДТП за участю авто з іноземною реєстрацією
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі заподіяння шкоди здоров’ю внаслідок ДТП за участю транспортного засобу з іноземною реєстрацією, щодо якого видано страховий сертифікат «Зелена картка», або незастрахованого транспортного засобу належним відповідачем щодо позовних вимог, що підлягають задоволенню за рахунок регламентних виплат, є Моторне (транспортне) страхове бюро України. На цьому зазначив Верховний Суд.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу, подану адвокатом особи, у справі про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої злочином.

На обґрунтування заявлених вимог позивач зазначав, що 06.04.2020 водій автомобіля «Volkswagen Golf» (угорська реєстрація РІU 953) порушив ПДР, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП позивач отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров’я, втрату працездатності та встановлення третьої групи інвалідності. Автотехнічна експертиза підтвердила технічну причетність водія до ДТП, а його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 КК України. Кримінальне провадження закрито через закінчення строків давності, водія звільнено від кримінальної відповідальності. Позивач стверджує, що ДТП завдало йому майнової та моральної шкоди.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, позов про стягнення моральної шкоди задовольнив частково, проте відмовив у задоволенні вимог про стягнення майнової шкоди, мотивуючи тим, що водій є неналежним відповідачем за вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, оскільки належним відповідачем у частині позовних вимог, що підлягають задоволенню за рахунок регламентних виплат, є МТСБУ.

Верховний Суд погодився з висновками судів.

МТСБУ є належним відповідачем щодо вимог, які підлягають задоволенню за рахунок регламентних виплат, у справах про відшкодування шкоди, завданої транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, або транспортним засобом, зареєстрованим в іншій країні, щодо якого було видано іноземний страховий сертифікат «Зелена картка».

Обов'язок відшкодування шкоди в обсязі регламентних виплат покладається на МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих (ст. 41 ЗУ «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Пред'явлення позову до винуватця ДТП замість МТСБУ в частині вимог, що підлягають задоволенню за рахунок регламентних виплат, є пред'явленням позову до неналежного відповідача та підставою для відмови у задоволенні позову.

Визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача.

Відсутність клопотання позивача про залучення МТСБУ як співвідповідача, незважаючи на вжиття судом процесуальних заходів сприяння, є підставою для відмови у задоволенні позову щодо майнових вимог до неналежного відповідача.

Постанова Верховного Суду у справі № 285/3662/23 (провадження № 61-15903св24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд ДТП судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]