Верховний Суд роз’яснив, до кого саме потрібно подавати позов, якщо людина постраждала в ДТП за участю авто з іноземною реєстрацією

Водій Volkswagen з іноземною реєстрацією збив пішохода на Закарпатті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі заподіяння шкоди здоров’ю внаслідок ДТП за участю транспортного засобу з іноземною реєстрацією, щодо якого видано страховий сертифікат «Зелена картка», або незастрахованого транспортного засобу належним відповідачем щодо позовних вимог, що підлягають задоволенню за рахунок регламентних виплат, є Моторне (транспортне) страхове бюро України. На цьому зазначив Верховний Суд.

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу, подану адвокатом особи, у справі про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої злочином.

На обґрунтування заявлених вимог позивач зазначав, що 06.04.2020 водій автомобіля «Volkswagen Golf» (угорська реєстрація РІU 953) порушив ПДР, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП позивач отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров’я, втрату працездатності та встановлення третьої групи інвалідності. Автотехнічна експертиза підтвердила технічну причетність водія до ДТП, а його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 КК України. Кримінальне провадження закрито через закінчення строків давності, водія звільнено від кримінальної відповідальності. Позивач стверджує, що ДТП завдало йому майнової та моральної шкоди.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, позов про стягнення моральної шкоди задовольнив частково, проте відмовив у задоволенні вимог про стягнення майнової шкоди, мотивуючи тим, що водій є неналежним відповідачем за вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, оскільки належним відповідачем у частині позовних вимог, що підлягають задоволенню за рахунок регламентних виплат, є МТСБУ.

Верховний Суд погодився з висновками судів.

МТСБУ є належним відповідачем щодо вимог, які підлягають задоволенню за рахунок регламентних виплат, у справах про відшкодування шкоди, завданої транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, або транспортним засобом, зареєстрованим в іншій країні, щодо якого було видано іноземний страховий сертифікат «Зелена картка».

Обов'язок відшкодування шкоди в обсязі регламентних виплат покладається на МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих (ст. 41 ЗУ «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Пред'явлення позову до винуватця ДТП замість МТСБУ в частині вимог, що підлягають задоволенню за рахунок регламентних виплат, є пред'явленням позову до неналежного відповідача та підставою для відмови у задоволенні позову.

Визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача.

Відсутність клопотання позивача про залучення МТСБУ як співвідповідача, незважаючи на вжиття судом процесуальних заходів сприяння, є підставою для відмови у задоволенні позову щодо майнових вимог до неналежного відповідача.

Постанова Верховного Суду у справі № 285/3662/23 (провадження № 61-15903св24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.