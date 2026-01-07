  1. В Украине

В Киевской области разоблачили женщину, которая за $4300 помогала иностранцам с видами на временное проживание

21:09, 7 января 2026
Следствие считает, что она также предлагала иностранцам фиктивные браки с украинками.
В Киевской области правоохранители задержали женщину, которая требовала 4300 долларов за «помощь» в получении вида на временное проживание. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Услуги по получению вида на проживание организовала 24-летняя жительница столицы.

Злоумышленница подыскивала лиц — граждан других стран — у которых были проблемы с документами относительно законного пребывания в стране, и обещала им за дополнительную плату «решить этот вопрос».

За влияние на принятие решения работниками Государственной миграционной службы для получения вида на временное проживание просила 4300 долларов.

Кроме того, по оперативной информации, фигурантка предлагала иностранцам оформить фиктивный брак с украинками, чтобы те на законных основаниях сначала получили документы на временное проживание, а впоследствии и на постоянное. Для обеспечения гарантий даже заключала договор о предоставлении услуг.

Женщине уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

За злоупотребление влиянием ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

