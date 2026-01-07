На Київщині викрили жінку, яка за $4300 допомагала іноземцям із посвідками на тимчасове проживання

Слідство вважає, що вона також пропонувала іноземцям фіктивні шлюби з українками.

На Київщині правоохоронці затримали жінку, яка вимагала 4300 доларів за «допомогу» в отриманні посвідки на тимчасове проживання. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Послуги з отриманням посвідки на проживання організувала 24-річна мешканка столиці.

Зловмисниця підшукувала осіб - громадян інших країн - у яких були проблеми з документами щодо законного перебування у країні, та обіцяла їм за додаткову плату «вирішити це питання».

За вплив на прийняття рішення працівниками Держміграційної служби для отримання посвідки на тимчасове проживання просила 4300 доларів.

Крім того, за оперативною інформацією, фігурантка пропонувала іноземцям оформити фіктивний шлюб з українками, аби ті на законних підставах спочатку отримали документи на тимчасове проживання, а згодом і на постійне. Для забезпечення гарантій навіть укладала договір про надання послуг.

Жінці вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

За зловживання впливом їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

