Прокуратура требует вернуть общине Киева помещение на Подоле
Подольская окружная прокуратура столицы обратилась в суд с иском об истребовании в коммунальную собственность нежилого помещения, расположенного в здании по улице Нижний Вал, 39 в Подольском районе Киева. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Как отмечают в прокуратуре, помещение выбыло из коммунальной собственности на основании судебного решения 2010 года. Впоследствии это решение было отменено из-за установленных фактов подачи недостоверных сведений и использования поддельных документов.
Несмотря на отмену судебного решения, право собственности на объект недвижимости было зарегистрировано за юридическим лицом.
В настоящее время Хозяйственный суд города Киева открыл производство по иску прокурора и назначил подготовительное судебное заседание.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.