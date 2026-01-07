Прокуратура требует вернуть общине Киева помещение на Подоле

Прокуратура через суд добивается возвращения общине Киева нежилого помещения на Подоле.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подольская окружная прокуратура столицы обратилась в суд с иском об истребовании в коммунальную собственность нежилого помещения, расположенного в здании по улице Нижний Вал, 39 в Подольском районе Киева. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как отмечают в прокуратуре, помещение выбыло из коммунальной собственности на основании судебного решения 2010 года. Впоследствии это решение было отменено из-за установленных фактов подачи недостоверных сведений и использования поддельных документов.

Несмотря на отмену судебного решения, право собственности на объект недвижимости было зарегистрировано за юридическим лицом.

В настоящее время Хозяйственный суд города Киева открыл производство по иску прокурора и назначил подготовительное судебное заседание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.