Прокуратура вимагає повернути громаді Києва приміщення на Подолі

Прокуратура через суд домагається повернення громаді Києва нежитлового приміщення на Подолі.

Подільська окружна прокуратура столиці звернулася до суду з позовом про витребування у комунальну власність нежитлового приміщення, розташованого в будівлі на вулиці Нижній Вал, 39 у Подільському районі Києва. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як зазначають у прокуратурі, приміщення вибуло з комунальної власності на підставі судового рішення 2010 року. Згодом це рішення було скасоване через встановлені факти подання недостовірних відомостей та використання підроблених документів.

Попри скасування судового рішення, право власності на об’єкт нерухомості було зареєстровано за юридичною особою.

Наразі Господарський суд міста Києва відкрив провадження за позовом прокурора та призначив підготовче судове засідання.

