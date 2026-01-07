Пенсии для граждан за границей и на ВОТ в 2026 году: что нужно сделать, чтобы не потерять выплаты

Для возобновления выплат пенсии необходимо выполнить главное условие – пройти физическую идентификацию.

Пенсионеры, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, смогут получать назначенные пенсии в 2026 году только при условии прохождения физической идентификации в 2025 году — до 31 декабря. Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Непрохождение физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством, является основанием для прекращения выплаты пенсии. Соответствующая норма закреплена в пункте 4-1 статьи 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В случае если идентификация не была пройдена и выплата пенсии прекращена, ее можно возобновить. Для этого необходимо пройти физическую идентификацию. После этого выплата пенсии будет восстановлена с даты ее прекращения.

Физическую идентификацию можно пройти несколькими способами:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины (независимо от места регистрации получателя выплаты) или в учреждении банка;

с помощью видеоконференцсвязи, во время которой предъявляются документы, удостоверяющие личность. Зарегистрироваться на прохождение физической идентификации можно через открытый сервис веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины;

через «Дія.Підпис» («Дія ID»), авторизовавшись в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Фонда с использованием квалифицированной электронной подписи;

через зарубежные дипломатические учреждения Украины. Получатель выплаты, который временно проживает за границей, может обратиться в посольство или консульство Украины, которые выдают документ о подтверждении пребывания лица в живых. Такое подтверждение необходимо направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью вместе с заявлением о продолжении выплат, написанным в произвольной форме. Указанные документы также можно подать в электронном виде — через веб-портал Пенсионного фонда Украины, добавив скан-копии документов и подписав обращение квалифицированной электронной подписью.

