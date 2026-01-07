Пенсії для громадян за кордоном і на ТОТ у 2026 році: що потрібно зробити, аби не втратити виплати

Для поновлення виплати пенсії необхідно виконати головну умову – пройти фізичну ідентифікацію.

Фото: freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримувати призначені пенсії у 2026 році лише за умови проходження фізичної ідентифікації у 2025 році — до 31 грудня. Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством, є підставою для припинення виплати пенсії. Відповідна норма закріплена у пункті 4-1 статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

У разі, якщо ідентифікацію не було пройдено і виплату пенсії припинено, її можна поновити. Для цього необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Після цього виплату пенсії відновлять із дати її припинення.

Фізичну ідентифікацію можна пройти кількома способами:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації отримувача виплати) або в установі банку;

за допомогою відеоконференцзв’язку, під час якого пред’являються документи, що посвідчують особу. Зареєструватись на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку» або через Контакт-центр Пенсійного фонду України;

через «Дія.Підпис» («Дія ID»), авторизувавшись в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Фонду із застосуванням кваліфікованого електронного підпису;

через закордонні дипломатичні установи України. Отримувач виплати, який тимчасово проживає за кордоном, може звернутися до посольства або консульства України, які видають документ про підтвердження перебування особи в живих. Таке підтвердження потрібно надіслати до територіального органу Пенсійного фонду України поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю разом із заявою про продовження виплат, написаною в довільній формі. Зазначені документи також можна подати в електронному вигляді – через вебпортал Пенсійного фонду України, додавши сканкопії документів та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.