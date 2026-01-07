AI Overview связал стоматологическую помощь с полицией, которая не имеет к этому никакого отношения.

В Чехии функция AI Overview в поисковой системе Google распространила некорректную информацию, которая привела к путанице среди пользователей. В городе Ческа Липа искусственный интеллект советовал обращаться в городскую полицию, чтобы узнать график работы дежурного стоматолога. Об этом сообщает полиция города.

Во время ответов на запросы о неотложной стоматологической помощи AI Overview утверждал, что местные стоматологи якобы работают по согласованию с полицией, а прием пациентов возможен только после предварительного телефонного звонка на номер 156. Эта информация не соответствует действительности.

В городской полиции Ческой Липы подтвердили, что получили несколько звонков от граждан, которые искали контакты дежурного стоматолога. Правоохранители подчеркнули: полиция не имеет никакого отношения к организации медицинских услуг и не предоставляет консультаций относительно работы врачей.

Ческа Липа является районным центром, поэтому на экстренную линию 156 поступают обращения не только от жителей города, но и из соседних населенных пунктов.

В полиции отмечают, что наряду с сообщениями о правонарушениях или дорожно-транспортных происшествиях они регулярно получают и нетипичные звонки — в частности относительно погодных условий, гололеда или проблем с парковками. Впрочем, ситуация со стоматологическими запросами стала прямым следствием некорректного ответа AI Overview.

Городская полиция уже обратилась в Google с жалобой на дезинформацию, которую генерирует система искусственного интеллекта. По состоянию на настоящее время реакции от компании не зафиксировано.

