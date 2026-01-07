AI Overview пов’язав стоматологічну допомогу з поліцією, яка не має до цього жодного стосунку.

У Чехії функція AI Overview у пошуковій системі Google поширила некоректну інформацію, яка призвела до плутанини серед користувачів. У місті Чеська Ліпа штучний інтелект радив звертатися до міської поліції, щоб дізнатися графік роботи чергового стоматолога. Про це повідомляє поліція міста.

Під час відповідей на запити про невідкладну стоматологічну допомогу AI Overview стверджував, що місцеві стоматологи нібито працюють за погодженням із поліцією, а прийом пацієнтів можливий лише після попереднього телефонного дзвінка на номер 156. Ця інформація не відповідає дійсності.

У міській поліції Чеської Ліпи підтвердили, що отримали кілька дзвінків від громадян, які шукали контакти чергового стоматолога. Правоохоронці наголосили: поліція не має жодного стосунку до організації медичних послуг і не надає консультацій щодо роботи лікарів.

Чеська Ліпа є районним центром, тому на екстрену лінію 156 надходять звернення не лише від мешканців міста, а й із сусідніх населених пунктів.

У поліції зазначають, що поряд із повідомленнями про правопорушення чи дорожньо-транспортні пригоди вони регулярно отримують і нетипові дзвінки — зокрема щодо погодних умов, ожеледиці або проблем із паркуванням. Втім, ситуація зі стоматологічними запитами стала прямим наслідком некоректної відповіді AI Overview.

Міська поліція вже звернулася до Google зі скаргою на дезінформацію, яку генерує система штучного інтелекту. Станом на тепер реакції від компанії не зафіксовано.

