Куда ездят украинцы по программе «3000 км по Украине»: ТОП маршрутов Укрзализныци

За первый месяц действия программы лояльности «3000 км по Украине» пассажиры уже обменяли накопленные километры примерно на 80 тысяч железнодорожных билетов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, к участию в программе через приложение «Укрзализныци» зарегистрировались около 500 тысяч украинцев. На стартовом этапе инициатива охватывает поезда, курсирующие в прифронтовые регионы и из них. Воспользоваться программой смогли семьи с детьми, люди старшего возраста, волонтеры, семьи военнослужащих и другие категории пассажиров.

В целом за первый месяц участники программы проехали около 38 миллионов километров. Самыми популярными маршрутами в декабре стали поезда Херсон — Барвенково, Одесса — Запорожье, Сумы — Рахов и Запорожье — Ковель.

В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что программа реализуется без привлечения дополнительных средств из государственного бюджета.

В дальнейшем «Укрзализныця» планирует масштабировать программу: в непиковые периоды пассажирам будут предлагать до 250 тысяч мест в месяц. Это, по словам Кулебы, сделает путешествия более доступными для людей, для которых решающим фактором является стоимость билетов.

