  В Україні

Куди їздять українці за програмою «3000 км Україною»: ТОП маршрутів Укрзалізниці

23:30, 7 січня 2026
Надалі УЗ планує масштабувати програму: у позапікові періоди пасажирам пропонуватимуть до 250 тисяч місць на місяць.
За перший місяць дії програми лояльності «3000 км Україною» пасажири вже обміняли накопичені кілометри на близько 80 тисяч залізничних квитків. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, до участі в програмі через застосунок «Укрзалізниці» зареєструвалися близько 500 тисяч українців. На стартовому етапі ініціатива охоплює поїзди, що курсують до та з прифронтових регіонів. Скористатися програмою змогли родини з дітьми, люди старшого віку, волонтери, родини військовослужбовців та інші категорії пасажирів.

Загалом за перший місяць учасники програми проїхали близько 38 мільйонів кілометрів. Найпопулярнішими маршрутами у грудні стали поїзди Херсон — Барвінкове, Одеса — Запоріжжя, Суми — Рахів та Запоріжжя — Ковель.

У Міністерстві розвитку громад та територій кажуть, що програма реалізується без залучення додаткових коштів з державного бюджету.

Надалі «Укрзалізниця» планує масштабувати програму: у позапікові періоди пасажирам пропонуватимуть до 250 тисяч місць на місяць. Це, за словами Кулеби, зробить подорожі доступнішими для людей, для яких вирішальним чинником є вартість квитків.

Укрзалізниця

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

