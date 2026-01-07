Куди їздять українці за програмою «3000 км Україною»: ТОП маршрутів Укрзалізниці

Надалі УЗ планує масштабувати програму: у позапікові періоди пасажирам пропонуватимуть до 250 тисяч місць на місяць.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перший місяць дії програми лояльності «3000 км Україною» пасажири вже обміняли накопичені кілометри на близько 80 тисяч залізничних квитків. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, до участі в програмі через застосунок «Укрзалізниці» зареєструвалися близько 500 тисяч українців. На стартовому етапі ініціатива охоплює поїзди, що курсують до та з прифронтових регіонів. Скористатися програмою змогли родини з дітьми, люди старшого віку, волонтери, родини військовослужбовців та інші категорії пасажирів.

Загалом за перший місяць учасники програми проїхали близько 38 мільйонів кілометрів. Найпопулярнішими маршрутами у грудні стали поїзди Херсон — Барвінкове, Одеса — Запоріжжя, Суми — Рахів та Запоріжжя — Ковель.

У Міністерстві розвитку громад та територій кажуть, що програма реалізується без залучення додаткових коштів з державного бюджету.

Надалі «Укрзалізниця» планує масштабувати програму: у позапікові періоди пасажирам пропонуватимуть до 250 тисяч місць на місяць. Це, за словами Кулеби, зробить подорожі доступнішими для людей, для яких вирішальним чинником є вартість квитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.