Обмениваете старое водительское удостоверение — водителям советуют взять дополнительные документы

Речь идет о удостоверениях, выданных до 1991 года.

В сервисных центрах фиксируют рост количества обращений по поводу обмена водительских удостоверений, выданных до 1991 года. Из-за отсутствия или фрагментарности данных в электронных реестрах проверка таких документов может длиться значительно дольше. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Какие документы стоит взять с собой

Чтобы ускорить процедуру обмена водительского удостоверения, в МВД советуют при возможности иметь дополнительные документы:

экзаменационную карточку водителя;

свидетельство об окончании автошколы.

Эти материалы помогают оперативно подтвердить:

факт сдачи экзаменов;

открытые категории транспортных средств;

даты получения права управления.

Почему это важно

При отсутствии дополнительных документов сотрудникам сервисных центров приходится проводить проверку по архивным материалам. Такой процесс является более сложным и может занять значительно больше времени.

В МВД подчеркивают: предоставление полного пакета документов не является обязательным требованием, однако существенно упрощает и ускоряет получение услуги по обмену водительского удостоверения.

