Обмениваете старое водительское удостоверение — водителям советуют взять дополнительные документы
В сервисных центрах фиксируют рост количества обращений по поводу обмена водительских удостоверений, выданных до 1991 года. Из-за отсутствия или фрагментарности данных в электронных реестрах проверка таких документов может длиться значительно дольше. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Какие документы стоит взять с собой
Чтобы ускорить процедуру обмена водительского удостоверения, в МВД советуют при возможности иметь дополнительные документы:
- экзаменационную карточку водителя;
- свидетельство об окончании автошколы.
Эти материалы помогают оперативно подтвердить:
- факт сдачи экзаменов;
- открытые категории транспортных средств;
- даты получения права управления.
Почему это важно
При отсутствии дополнительных документов сотрудникам сервисных центров приходится проводить проверку по архивным материалам. Такой процесс является более сложным и может занять значительно больше времени.
В МВД подчеркивают: предоставление полного пакета документов не является обязательным требованием, однако существенно упрощает и ускоряет получение услуги по обмену водительского удостоверения.
