Обмінюєте старе водійське посвідчення — водіям радять взяти додаткові документи

Йдеться про посвідчення, видані до 1991 року.

У сервісних центрах фіксують зростання кількості звернень щодо обміну посвідчень водія, виданих до 1991 року. Через відсутність або фрагментарність даних в електронних реєстрах перевірка таких документів може тривати значно довше. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Які документи варто взяти із собою

Щоб пришвидшити процедуру обміну водійського посвідчення, у МВС радять за можливості мати додаткові документи:

екзаменаційну картку водія;

свідоцтво про закінчення автошколи.

Ці матеріали допомагають оперативно підтвердити:

факт складання іспитів;

відкриті категорії транспортних засобів;

дати набуття права керування.

Чому це важливо

За відсутності додаткових документів працівникам сервісних центрів доводиться здійснювати перевірку за архівними матеріалами. Такий процес є складнішим і може зайняти значно більше часу.

У МВС наголошують: надання повного пакета документів не є обов’язковою вимогою, однак суттєво спрощує та прискорює отримання послуги з обміну посвідчення водія.

