  1. В Україні

Обмінюєте старе водійське посвідчення — водіям радять взяти додаткові документи

22:36, 7 січня 2026
Йдеться про посвідчення, видані до 1991 року.
У сервісних центрах фіксують зростання кількості звернень щодо обміну посвідчень водія, виданих до 1991 року. Через відсутність або фрагментарність даних в електронних реєстрах перевірка таких документів може тривати значно довше. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Які документи варто взяти із собою

Щоб пришвидшити процедуру обміну водійського посвідчення, у МВС радять за можливості мати додаткові документи:

  • екзаменаційну картку водія;
  • свідоцтво про закінчення автошколи.

Ці матеріали допомагають оперативно підтвердити:

  • факт складання іспитів;
  • відкриті категорії транспортних засобів;
  • дати набуття права керування.

Чому це важливо

За відсутності додаткових документів працівникам сервісних центрів доводиться здійснювати перевірку за архівними матеріалами. Такий процес є складнішим і може зайняти значно більше часу.

У МВС наголошують: надання повного пакета документів не є обов’язковою вимогою, однак суттєво спрощує та прискорює отримання послуги з обміну посвідчення водія.

МВС посвідчення водія сервісний центр МВС

