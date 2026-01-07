Обмінюєте старе водійське посвідчення — водіям радять взяти додаткові документи
У сервісних центрах фіксують зростання кількості звернень щодо обміну посвідчень водія, виданих до 1991 року. Через відсутність або фрагментарність даних в електронних реєстрах перевірка таких документів може тривати значно довше. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Які документи варто взяти із собою
Щоб пришвидшити процедуру обміну водійського посвідчення, у МВС радять за можливості мати додаткові документи:
- екзаменаційну картку водія;
- свідоцтво про закінчення автошколи.
Ці матеріали допомагають оперативно підтвердити:
- факт складання іспитів;
- відкриті категорії транспортних засобів;
- дати набуття права керування.
Чому це важливо
За відсутності додаткових документів працівникам сервісних центрів доводиться здійснювати перевірку за архівними матеріалами. Такий процес є складнішим і може зайняти значно більше часу.
У МВС наголошують: надання повного пакета документів не є обов’язковою вимогою, однак суттєво спрощує та прискорює отримання послуги з обміну посвідчення водія.
