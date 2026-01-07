Джо Байден получает самую большую пенсию среди всех экс-президентов США и даже выше президентской зарплаты – New York Post

Пенсия Джо Байдена в размере $417 тысяч в год стала самой большой среди всех экс-президентов США и финансируется из нескольких пенсионных программ.

Бывший президент США Джо Байден получает самую большую пенсию среди всех экс-президентов в истории страны. Ее размер составляет около 417 тысяч долларов в год, что превышает его президентскую зарплату в 400 тысяч долларов. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на анализ вице-президента Национального фонда союза налогоплательщиков Демиана Брейди.

По оценке Брейди, в первый год после завершения президентских полномочий 83-летний Байден получил право на значительные выплаты из двух пенсионных фондов, финансируемых налогоплательщиками. Брейди назвал такую ситуацию «исторически необычной» и заявил, что пенсия Байдена является самой большой среди его предшественников.

Годовая сумма пенсионных выплат, по подсчетам, почти вдвое превышает пенсию Барака Обамы после ухода из Белого дома и на 17 тыс. долларов больше годовой зарплаты Байдена на посту президента. Такой уровень доходов объясняют «уникальным статусом» Байдена как бывшего сенатора, вице-президента и президента, что позволило ему воспользоваться доступом к нескольким государственным пенсионным программам.

Байден, который ранее называл себя «одним из самых бедных членов Конгресса», получает выплаты в соответствии с Законом о бывших президентах 1958 года, а также через Пенсионную систему государственных служащих для бывших сенаторов. Размер его сенаторской пенсии рассчитывается по формуле, учитывающей 44 года службы в Сенате и на посту вице-президента, а также три года с самой высокой зарплатой.

По словам Брейди, первоначальная пенсия Байдена могла бы составить 166 374 доллара, включая 18 186 долларов, предусмотренных программой выплат супругам, при условии максимизации сенаторской пенсии. Без законодательных ограничений выплаты по этой программе могли бы превысить 254 тыс. долларов в год, однако они ограничены 80% от самой высокой зарплаты Байдена — 230 700 долларов на посту вицепрезидента.

Кроме этого, Байден ежегодно получает около 250 тыс. долларов президентской пенсии. В соответствии с законом 1958 года, ее размер приравнивается к зарплате министра кабинета, которая в настоящее время составляет 250 600 долларов. Закон был принят на фоне опасений по поводу финансового положения Гарри Трумэна после завершения президентства, хотя, как отмечают историки, Трумэн фактически был мультимиллионером.

Закон также предусматривает дополнительные льготы для бывших президентов, в частности финансирование персонала, оборудования и офисов. На 2026 финансовый год Администрация общих служб США выделила Байдену более 1,5 млн долларов, из которых 727 тыс. долларов — на аренду офисных помещений. Это самая большая сумма среди всех экс-президентов.

Брейди отметил, что закон не устанавливает ограничений ни по стоимости аренды, ни по площади помещений, и эти расходы покрываются налогоплательщиками пожизненно.

