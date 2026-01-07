  1. В мире

Джо Байден получает самую большую пенсию среди всех экс-президентов США и даже выше президентской зарплаты – New York Post

21:57, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсия Джо Байдена в размере $417 тысяч в год стала самой большой среди всех экс-президентов США и финансируется из нескольких пенсионных программ.
Джо Байден получает самую большую пенсию среди всех экс-президентов США и даже выше президентской зарплаты – New York Post
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший президент США Джо Байден получает самую большую пенсию среди всех экс-президентов в истории страны. Ее размер составляет около 417 тысяч долларов в год, что превышает его президентскую зарплату в 400 тысяч долларов. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на анализ вице-президента Национального фонда союза налогоплательщиков Демиана Брейди.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По оценке Брейди, в первый год после завершения президентских полномочий 83-летний Байден получил право на значительные выплаты из двух пенсионных фондов, финансируемых налогоплательщиками. Брейди назвал такую ситуацию «исторически необычной» и заявил, что пенсия Байдена является самой большой среди его предшественников.

Годовая сумма пенсионных выплат, по подсчетам, почти вдвое превышает пенсию Барака Обамы после ухода из Белого дома и на 17 тыс. долларов больше годовой зарплаты Байдена на посту президента. Такой уровень доходов объясняют «уникальным статусом» Байдена как бывшего сенатора, вице-президента и президента, что позволило ему воспользоваться доступом к нескольким государственным пенсионным программам.

Байден, который ранее называл себя «одним из самых бедных членов Конгресса», получает выплаты в соответствии с Законом о бывших президентах 1958 года, а также через Пенсионную систему государственных служащих для бывших сенаторов. Размер его сенаторской пенсии рассчитывается по формуле, учитывающей 44 года службы в Сенате и на посту вице-президента, а также три года с самой высокой зарплатой.

По словам Брейди, первоначальная пенсия Байдена могла бы составить 166 374 доллара, включая 18 186 долларов, предусмотренных программой выплат супругам, при условии максимизации сенаторской пенсии. Без законодательных ограничений выплаты по этой программе могли бы превысить 254 тыс. долларов в год, однако они ограничены 80% от самой высокой зарплаты Байдена — 230 700 долларов на посту вицепрезидента.

Кроме этого, Байден ежегодно получает около 250 тыс. долларов президентской пенсии. В соответствии с законом 1958 года, ее размер приравнивается к зарплате министра кабинета, которая в настоящее время составляет 250 600 долларов. Закон был принят на фоне опасений по поводу финансового положения Гарри Трумэна после завершения президентства, хотя, как отмечают историки, Трумэн фактически был мультимиллионером.

Закон также предусматривает дополнительные льготы для бывших президентов, в частности финансирование персонала, оборудования и офисов. На 2026 финансовый год Администрация общих служб США выделила Байдену более 1,5 млн долларов, из которых 727 тыс. долларов — на аренду офисных помещений. Это самая большая сумма среди всех экс-президентов.

Брейди отметил, что закон не устанавливает ограничений ни по стоимости аренды, ни по площади помещений, и эти расходы покрываются налогоплательщиками пожизненно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США деньги Джо Байден пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]