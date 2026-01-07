  1. У світі

Джо Байден отримує найбільшу пенсію серед усіх експрезидентів США і навіть вищу за президентську зарплату – New York Post

21:57, 7 січня 2026
Пенсія Джо Байдена у $417 тисяч на рік стала найбільшою серед усіх експрезидентів США і фінансуються з кількох пенсійних програм.
Колишній президент США Джо Байден отримує найбільшу пенсію серед усіх екс-президентів в історії країни. Її розмір становить близько 417 тисяч доларів на рік, що перевищує його президентську зарплату у 400 тисяч доларів. Про це повідомляє New York Post з посиланням на аналіз віцепрезидента Національного фонду спілки платників податків Деміана Брейді.

За оцінкою Брейді, у перший рік після завершення президентських повноважень 83-річний Байден отримав право на значні виплати з двох пенсійних фондів, що фінансуються платниками податків. Брейді назвав таку ситуацію «історично незвичною» та заявив, що пенсія Байдена є найбільшою серед його попередників.

Річна сума пенсійних виплат, за підрахунками, майже вдвічі перевищує пенсію Барака Обами після виходу з Білого дому та на 17 тис. доларів більша за річну зарплату Байдена на посаді президента. Такий рівень доходів пояснюють «унікальним статусом» Байдена як колишнього сенатора, віцепрезидента та президента, що дозволило йому скористатися доступом до кількох державних пенсійних програм.

Байден, який раніше називав себе «одним із найбідніших членів Конгресу», отримує виплати відповідно до Закону про колишніх президентів 1958 року, а також через Пенсійну систему державних службовців для колишніх сенаторів. Розмір його сенаторської пенсії розраховується за формулою, що враховує 44 роки служби в Сенаті та на посаді віцепрезидента, а також три роки з найвищою зарплатою.

За словами Брейді, початкова пенсія Байдена могла б становити 166 374 долари, включно з 18 186 доларами, передбаченими програмою виплат подружжю, за умови максимізації сенаторської пенсії. Без законодавчих обмежень виплати з цієї програми могли б перевищити 254 тис. доларів на рік, однак вони обмежені 80% від найвищої зарплати Байдена — 230 700 доларів на посаді віцепрезидента.

Крім цього, Байден щорічно отримує близько 250 тис. доларів президентської пенсії. Відповідно до закону 1958 року, її розмір прирівнюється до зарплати міністра кабінету, яка нині становить 250 600 доларів. Закон ухвалили на тлі побоювань щодо фінансового становища Гаррі Трумена після завершення президентства, хоча, як зазначають історики, Трумен фактично був мультимільйонером.

Закон також передбачає додаткові пільги для колишніх президентів, зокрема фінансування персоналу, обладнання та офісів. На 2026 фінансовий рік Адміністрація загальних служб США виділила Байдену понад 1,5 млн доларів, з яких 727 тис. доларів — на оренду офісних приміщень. Це найбільша сума серед усіх екс-президентів.

Брейді зазначив, що закон не встановлює обмежень ні щодо вартості оренди, ні щодо площі приміщень, і ці витрати покриваються платниками податків довічно.

США гроші Джо Байден пенсія

